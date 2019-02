Do-it-yourself Karnevalskostüme selber machen

"Karneval in Venedig"-Maske: Einfach die gewünschte Form aus Karton ausschneiden und an einer Heimwerkerbrille ankleben (so hält die Maske besser). Danach geht es ans Verzieren. Buntes Glitzer und üppige Federn an den Rändern der Maske sind ganz nach dem venezianischen Vorbild.