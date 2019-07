Clemens Wilmenrod Einmal Toast Hawaii und zurück

Er war der erste Fernsehkoch Deutschlands: Clemens Wilmenrod alias Carl-Clemens Hahn. Die Sendung des ehemaligen TV-Stars war in den frühen 60ern ein Straßenfeger, dabei konnte der gelernter Schauspieler eigentlich kaum ein Spiegelei in die Pfanne hauen.

2009 verfilmte die ARD das Leben des Schwerenöters mit Menjoubärtchen, mit Jan-Josef Liefers und seiner Ehefrau Anna Loos als Ehepaar Wilmenrod in den Hauptrollen. "Bekannt im Land" erinnert an den Fernsehkoch, der sich nach dem Ort Willmenrod (mit zwei "l") im Westerwald benannte, in dem er seine Kindheit verbracht hatte. Ohne zweites "l" avancierte das Örtchen zum Künstlernamen und wurde so weit über die Region hinaus bekannt. Ein Rezept für das eigene Leben fand der umtriebige Urahn aller Fernsehköche jedoch nicht. Sein Leben endete tragisch.