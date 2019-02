3:35 min | Do, 14.2.2019 | 18:45 Uhr | SWR Fernsehen RP

Einen besonderen Kick für Abenteurer will die Grube Bendisberg bei Langenfeld in der Eifel anbieten. In ersten Testläufen scheinen Klettertouren im Besucherbergwerk vielversprechend.