Beruf wird immer unattraktiver Gibt es bald keine Hebammen mehr?

Damit meint sie die neuesten Überlegungen der gesetzlichen Krankenkassen, die ein neues Abrechnungssystem einführen wollen: Demnach soll eine Beleg-Hebamme nur noch zwei Gebärende gleichzeitig abrechnen können. Darüber hinaus dürften sie nichts weiter in Rechnung stellen - beispielsweise eine Stillhilfe. Das bedeutet, entweder die Frauen in ein anderes Krankenhaus schicken oder die Leistungen privat zahlen lassen. Nun befürchtet Christine Rebmann aber, dass noch mehr Beleg-Hebammen mit der Geburtshilfe aufhören.

Und was wird, wenn die Erfahrenen aus Altersgründen aufhören? Viele sind 20 Jahre und länger dabei, obwohl man in diesem Beruf bei einem Honorar von 270 Euro pro Geburt nicht reich werden kann. Elf Stunden veranschlagen die Krankenkassen dafür. Dagegen gehen die schönen Seiten des Berufs fast unter, bedauert die Hebamme: "Wenn man die Wertschätzung der Frauen nicht hätte, wäre es schon sehr deprimierend. Die Frauen sind einfach froh nach der Geburt. Wenn das Kind geboren und alles gut ist. Das ist einfach so ein gutes Gefühl, Frauen zu begleiten. Das ist es auch, was mich die ganzen Jahre dabei gehalten hat."