3:50 min | Do, 7.3.2019 | 18:45 Uhr | SWR Fernsehen RP

Der erste rechtsrheinische Biber in Rheinland-Pfalz hat sich in Freilingen niedergelassen und ist so bauwütig, dass er Wege und Wiesen überflutet. Damit sabotiert er die Schutzmaßnahmen der Behörden.