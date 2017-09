Ausstellung "Star(r)ing" zeigt Menschen mit Besonderheiten Vom Hinschauen und Wegschauen

Eine Ausstellung im Kulturzentrum "Peng" in Mainz zeigt von Freitag bis Sonntag Fotos und Interviews von Menschen mit körperlichen Besonderheiten. Wie gehen sie damit um, angestarrt zu werden? Welche Auswirkungen hat es auf das Privat- oder Berufsleben? Wie schwierig ist es, das eigene Aussehen zu akzeptieren?

Svenja Münzer fotografiert ihre Modelle am liebsten bei sich zuhause.

Die Fotografin Svenja Münzer, die Kommunikationsdesign in Mainz studiert hat, gibt Einblicke in die persönliche Geschichte dieser Menschen, ihr Leben und den Umgang mit ihrem Körper. "Die Idee entstand beim Einkaufen", sagt die 25-Jährige. "Da sah ich einen Mann, der mich total fasziniert hat. Alles voller Muttermale. Ich habe mich dann ertappt, dass ich ihn angestarrt habe. Dann weggeguckt habe, weil ich wollte ja nicht starren, aber er war einfach so anders. Ich wollte diesen schönen Mann einfach kennenlernen und fotografieren."