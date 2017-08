Verunreinigung in Villingen-Schwenningen Wie gefährlich sind Keime im Trinkwasser?

Das Trinkwasser in Villingen-Schwenningen ist mit Coli-Bakterien verunreinigt. Hier erfahren Sie, woher die Keime kommen, wie gefährlich sie sind und was man dagegen tun kann.

Coliforme Bakterien, wie sie in Villingen-Schwenningen gefunden wurden, kommen in den Ausscheidungen von Menschen und Tieren vor. Wie genau die Keime ins Trinkwasser gelangt sind, ist schwer festzustellen. In seltenen Fällen kann das ausgebrachte Gülle sein, aber auch menschliche Fäkalien oder Hundekot, die nach starkem Regen in die Gewässer gespült werden.