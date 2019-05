SWR4 Open Air am 9. Juni in Stuttgart Bewerben Sie sich für den Erlebnistag Sommerfestival

Teilnahmebedingungen für den Landesschau Erlebnistag Sommerfestival

1. Hiermit bewerben Sie sich um den Eintritt incl. Rahmenprogramm im Rahmen des Landesschau Erlebnistags SWR Sommerfestival.

2. Die Auswahl der Teilnehmer erfolgt von verantwortlichen Redakteuren der Landesschau Baden-Württemberg nach redaktionellen Gesichtspunkten.

3. Beginn der Veranstaltung ist am 9.6.2019 um 14 Uhr auf dem Schlossplatz Stuttgart.

4. Mit der Teilnahme erklären Sie sich damit einverstanden, dass Sie und Ihre Begleitpersonen im Falle des Gewinns für Interviews, Bild- und Tonaufnahmen durch den SWR bzw. von diesem Beauftragten zur Verfügung stehen und in den Angeboten des SWR/ der ARD (Programm, Telemedien, Druckwerke) in Bild und Ton zu sehen und zu hören sind.

5. Durch den Eintritt unvorhergesehener außergewöhnlicher Umstände können ein Abbruch oder eine gänzliche Absage der Veranstaltung erfolgen. Ersatzansprüche sind ausgeschlossen.

6. Der SWR haftet für die bei der Teilnahme an der Aktion entstandenen Personen- und Sachschäden, die durch vom SWR eingebrachte Sachen bewirkt oder durch dessen Personal schuldhaft verursacht werden nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen. Eine weitergehende Haftung ist ausgeschlossen.

7. Persönliche Aktivitäten außerhalb des angebotenen Programms sowie die Inanspruchnahme sonstiger, über das Gewinnerprogramm hinausgehender, lediglich vermittelter Fremdleistungen erfolgen auf eigenes Risiko und eigene Kosten des Teilnehmers.

8. Das Mindestalter für die Teilnahme am Gewinnspiel ist 18 Jahre. Nur einzelne, natürliche Personen dürfen unmittelbar teilnehmen. Eine Vertretung ist nicht zulässig. Von der Teilnahme ausgeschlossen sind Mitarbeiter des SWR und der ARD.