Wanderschäfer zu Gast Sven de Fries - der twitternde Schäfer

Mehr Info

Podcasting aus der Schafherde

Wie Wanderschäfer Sven de Fries wirklich lebt

Reporterin: Theresia Blömer

Sven de Vries hat sich für seinen Traumberuf als Wanderschäfer entschieden. Kein leichtes Leben, aber er liebt es. Was er täglich erlebt, stellt er per Video und Podcast in die sozialen Netzwerke.