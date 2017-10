Teilzeitpsychologin & Teilzeitmusikerin Sarah Straub, die singende Psychologin

Als Doktorin der Psychologie forscht sie an der Uniklinik Ulm. In ihrer Freizeit schreibt Sarah Straub Lieder und reist als Singer-Songwriterin durchs Land.

Wenn Sarah Straub eines nicht kennt, dann ist es wohl Langeweile. Beruflich widmet sich die promovierte Psychologin an der Uniklinik Ulm der Erforschung und Behandlung von Demenz. Daneben sucht sie als Singer-Songwriterin das Rampenlicht und die große Bühne.

Mit sechs Jahren begann sie mit dem Klavierspiel, ihren ersten Song schrieb sie mit zwölf. Der große Durchbruch kam dann 2014 mit dem Album "Red". Dafür erhielt sie den Rock&Pop-Preis 2014 für das beste Pop-Album und als beste neue Künstlerin. Im vergangen Jahr trat sie als Vorband von internationalen Stars wie Lionel Richie, Joe Cocker und Unheilig auf. Im September erschien nun ihr neues Album "Love is quiet".

Am Wochenende rockt Sarah Straub mit ihrer Band die Bühnen.

"Mein Publikum bekommt mich ganz und gar", sagt die Musikerin aus Gundelfingen. Sie will mit ihren Songs die Menschen berühren, singt mit ihrer sanften Stimme voll Leidenschaft von Liebe, Freundschaft, Einsamkeit und Verlust. Auf der Bühne liebt sie es, im Rampenlicht und vor vielen Menschen zu stehen, privat meidet sie Menschenansammlungen eher. Und wie lässt sich ihr Berufs mit dem Musikmachen verbinden? Dies beiden Welten seien oft schwer zu vereinbaren, sagt sie. Gut, dass sie am neurologischen Institut der Uniklinik Ulm viel Unterstützung bekommt, denn ihr Herz schlägt für die Musik.

Zu Gast in der Landeschau erzählt die singende Psychologin, warum die Musik so ein wichtiger Teil ihres Lebens ist und ob sie wirklich ihre wissenschaftliche Karriere für das Singen an den Nagel hängen würde.