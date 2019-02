Regina Halmich Für die Ex-Boxweltmeisterin gehört Fitness zum Leben

Sie hat das Frauen-Boxen in Deutschland salonfähig und populär gemacht. Zwölf Jahre lang war Regina Halmich ungeschlagene Weltmeisterin im Boxen. Millionen von Menschen verfolgten ihre Kämpfe im Fernsehen. 2007 beendete sie ihre Profikarriere. Heute ist sie Geschäftsfrau. Sie bringt eigene Trainingsvideos heraus, engagiert sich im sozialen Bereich, hält Vorträge und arbeitet nebenbei noch beim Fernsehen. Fitness ist dabei für sie das A und O.

Am Sonntag, 10. Februar, stellt sich Regina Halmich dem "SWR3 Fitness-Duell": Zwischen 14 und 19 Uhr tritt sie gegen fünf SWR3 Hörerinnen und Hörer in jeweils einer Sport-Disziplin an. Im Landesschau-Studio verrät Regina Halmich unter anderem, wie sie sich für das Duell vorbereitet hat.