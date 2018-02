Mit dem Bollenhut auf Reisen Flora Wenczel und Josef Weis reisen mit Hut

Vierzehn Monate reiste das Pärchen aus dem Schwarzwald durch Asien. Das Besondere: im Gepäck hatten sie einen traditionellen Bollenhut. So gelang es, unterschiedlichste Kulturen zu verbinden.

Flora Wenczel und Josef Weis aus Simonswald reisten mit dem Kultsymbol des Schwarzwalds im Rucksack durch elf Länder: von Indonesien über Indien bis nach Zentralasien. Überall setzten sie den Menschen aus anderen Ländern den originalen Kirnbacher Bollenhut auf und fotografierten sie. Vor allem zu den einheimischen Frauen fanden sie so einen besonderen Zugang. Der grundsätzliche Gedanke war es, die eigene Kultur nahe zu bringen und dafür neue kulturelle Hintergründe erfahren zu dürfen. Bildlich gesprochen:

Daraus entstand ihr Bilder-Projekt "Bolly-Hood", in dem sie ihre Eindrücke anschaulich festhalten. Die studierte Biologin Flora Wenczel und der ehemalige Schreinermeister Josef Weis haben für ihr großes Abenteuer eine Auszeit genommen. Ihr Motto: in die Welt gehen, um zu erfahren, was Heimat ist.