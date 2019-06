Krankenschwester aus Ulm Helena Dyck ist "Botschafterin der Pflege"

Helena Dyck von der Universitäts- und Reha-Klinik Ulm (RKU) kümmert sich aus Überzeugung um das Wohl der Patienten. Aber damit nicht genug: In ihrer Freizeit geht sie auf andere zu und erzählt von ihrem Job, von den vielfältigen Möglichkeiten in der Pflege, organisiert Projekttage und Klassenbesuche. Denn sie möchte mehr Menschen für die Pflege begeistern. Für ihr besonderes Engagement wurde die 22-Jährige jetzt in der Kategorie "Botschafterin der Pflege" mit dem Deutschen Pflegepreis ausgezeichnet.