Interview mit Körpersprache-Experte Stefan Verra Wie Sie mit Ihrer Körpersprache punkten können

Aber in dem Moment, wenn man seine Gehaltsvorstellung formuliert, sollte man sich bewusst anders verhalten: Körper aufrichten, Kopf gerade halten, die Stirn nach vorne richten und dem Chef direkt in die Augen schauen und sagen: "15 Prozent mehr müssen es werden". Das wirkt ein wenig bedrohlich, auf jeden Fall sehr dominant, aber in diesem Moment geht es nicht um Sympathie. Bei dieser Haltung sollte man aber nicht länger bleiben, nur in den paar Sekunden, um zu unterstreichen, dass man es ernst meint. Alles andere wäre kontraproduktiv.

Wenn man kompetent wirken will, soll man sich trauen, Raum in Anspruch zu nehmen. Männer machen das manchmal zu arg, sitzen zu breitbeinig. Deshalb der Tipp für Frauen: Wenn man kompetent wirken will, sollte man darauf achten, dass die Fußspitzen vorne nicht nach innen gehen. Das wirkt zwar nett, ein wenig mädchenhaft und damit sympathisch. Aber wenn es beispielsweise um ein Gehaltsgespräch geht, sollte man auf Raum achten. Wenn man gestikuliert, sollte ein kleiner Abstand zwischen Ellbogen und Rumpf sein. Und mein Tipp an die Jungs: Sitzt nicht so breitbeinig da.