Gutes Essen macht glücklich Vincent Klink kocht mit Liebe

Er kocht nicht nur erstklassig. Er isst auch sehr gerne: Vincent Klink, Patron der Stuttgarter "Wielandshöhe" und gerade 70 geworden, ist bekennender Gourmet. Dabei schaut er weit über Topf und Tellerrand hinaus: Viele Länder hat der Sternekoch schon bereist und so manche kulinarische Überraschung erlebt. Anlässlich des Valentinstages morgen erklärt er im Studio, warum vor allem gutes Essen zum Glück beiträgt und verrät, was ihn an seinem 70. glücklich gemacht hat.