Gast aus Burladingen Trigema-Chef Wolfgang Grupp

Auf seine ureigene Art aber erfolgreich führt Wolfgang Grupp sein Textilunternehmen Trigema durch die Textilkrisen dieser Welt. Jetzt ist der Patriarch 75 geworden; gefeiert wurde in Dubai.

Wolfgang Grupp ist ein exzentrischer Typ. Als Vertreter des Mittelstandes und leidenschaftlicher Redner ist er als Gast in Talkshows immer wieder gern gesehen. Popularität brachte ihm auch der aus der Fernsehwerbung bekannte Trigema-Affe. Am 4. April ist der Textilunternehmer 75 Jahre alt geworden. Seinen Geburtstag hat er mit der Familie in Dubai gefeiert. Er liebt die Sonne.