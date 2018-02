Miss Baden-Württemberg und Miss Germany 2018 Die schönste Frau Deutschlands

22 Kandidatinnen im Alter von 16 bis 28 Jahren waren am vergangenen Wochenende in Rust angetreten, um "Miss Germany" zu werden. Seit 1927 wird der Wettbewerb ausgetragen und ist damit der älteste Schönheitswettbewerb in Deutschland. Die 23-jährige Anahita Rehbein, Studentin aus Ludwigsburg, hat es auf den Thron geschafft: Sie darf sich als neue "Miss Germany" auf ein Jahr im Rampenlicht freuen. Im November 2017 wurde sie bereits zur Miss Baden-Württemberg gekürt. Ihre ersten Etappenziele für ihren Traum, weltweit als Model zu arbeiten, hat sie damit gemeistert.