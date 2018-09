Jiaogulan: Das Kraut um noch sehr, sehr viele Sommer zu erleben. Die Pflanze ist auch als das "Kraut der Unsterblichkeit" bekannt und hat eine immunstärkende, blutdrucksenkende und antioxidative Wirkung. Und so bereiten Sie Ihr "Unsterblichkeits-Elixier" zu: Geben Sie sieben bis zehn frische, junge Triebe der Jiaogulan-Pflanze oder ein Teelöffel getrocknete Jiaogulan-Blätter in eine Teetasse und gießen Sie mit kochendem Wasser auf. Lassen Sie den Tee mindestens fünf Minuten zugedeckt ziehen. Den Tee durch ein Sieb in eine zweite Tasse abgießen - fertig! Wenn Sie möchten, können Sie den Tee noch mit etwas Honig süßen oder mit ein paar Spritzern Zitrone verfeinern.

Zum Hintergrund:

Ursprünglich stammt das Kraut der Unsterblichkeit aus China. Im Rahmen einer Volkszählung fiel auf, dass Menschen, die den Tee tranken, überdurchschnittlich alt wurden. Die leicht nach Lakritz schmeckenden Blätter enthalten vier Mal so viele Saponine wie der Ginseng. Darüber hinaus liefert die Pflanze verschiedene Aminosäuren, Vitamine, Mineralstoffe und komplexe Zuckerverbindungen. Es gibt weltweit kaum eine andere Heilpflanze, der eine solche Fülle an günstigen Einflüssen auf den menschlichen Organismus nachgesagt wird – wobei die genauen Wirkmechanismen bis heute erst in Ansätzen erforscht sind.