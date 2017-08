Schädlinge Den Buchsbaumzünsler richtig bekämpfen

Er ist grün, giftig und gefräßig: der Buchsbaumzünsler. Momentan macht er den Buchsbäumen im Land wieder schwer zu schaffen. Ihn zu bekämpfen ist schwierig, aber nicht unmöglich.

Seit 2007 breitet sich der Buchsbaumzünsler vor allem im warmen Südwestdeutschland aus und richtet erhebliche Schäden an. Die Larven des Schmetterlings kommen in manchen Regionen in solchen Massen vor, dass sie in kurzer Zeit ganze Buchsbaumbestände vernichten. Auch momentan sind die Raupen wieder sehr aktiv und knabbern, was das Zeug hält.

Warum gerade jetzt?

Der Buchsbaumzünsler vermehrt sich in zwei Generationen: Die Raupen überwintern in Gespinsten auf den Buchsbäumen oder in der Erde. Ab Mitte März erwachen die Raupen wieder zum Leben und beginnen zu fressen. Aus ihnen werden weiße Falter, die ab Anfang Juni Eier ablegen. Und aus denen sind die Raupen geschlüpft, die momentan unsere Buchsbäume kahlfressen.

So erkennen Sie einen Befall

Trockene Blätter und Gespinste verheißen nichts Gutes

Die Schädlinge entdeckt man oft erst sehr spät, da sie im Inneren der Pflanze anfangen zu fressen. Sind die Buchsbäume in Ihrem Garten mit weißen Gespinsten überzogen, sollten Sie genauer hinschauen. Durch ihre grüne Farbe sind die Buchsbaumzünsler perfekt getarnt und kaum zu erkennen. Sind die Blätter kahlgefressen, knabbern die Schädlinge auch die Rinde der Triebe bis aufs Holz ab. Die Triebteile oberhalb vertrocknen. Im schlimmsten Fall stirbt die Pflanze komplett ab.

Was gegen den Buchsbaumzünsler hilft

Leider hat der Buchsbaumzünsler keine natürlichen Feinde. Sind es nur wenige Raupen, kann man sie von Hand absammeln. Wimmelt es allerdings im Buchs nur so vor Schädlingen, ist das keine Option.

Volker Kugel, Direktor des Blühenden Barocks in Ludwigsburg, empfiehlt:

Biologische Mittel auf Basis des Neem-Öls: Damit müssen die Buchsbäume tropfnass gespritzt werden - auch im Inneren der Pflanze, um alle Raupen zu erwischen. Diese Anwendung zweimal im Abstand von 14 Tagen wiederholen.

Biologische Mittel auf Basis eines Bazillus: Die Handelsnamen sind Dipel oder XenTari. Auch hier muss die Behandlung zweimal wiederholt werden.

Diese beiden zugelassenen biologischen Mittel sind in Gartencentern oder beim Gärtner erhältlich. Sie wirken ausreichend und das Problem ist nicht existenzbedrohend für den Buchs, wenn man unverzüglich handelt.

Im nächsten Winter und im Frühjahr sollten Sie Ihre Buchsbäume nach Gespinsten absuchen. Befallene Pflanzenteile abschneiden und in einer Plastiktüte verpackt im Hausmüll entsorgen.

Was man nicht tun sollte

Nicht zum Staubsauger und Hochdruckreiniger greifen! Das kann für die Pflanzen tödlich enden.

Das Wundermittel 'Calypso' hat viele Jahre lang gute Dienste geleistet bei der Eindämmung des Buchsbaumzünslers. Es ist allerdings inzwischen verboten, weil es im Verdacht steht, die Bienen zu schädigen. Restmengen dürfen noch aufgebraucht werden.

Achtung beim Triebsterben