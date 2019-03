Sammeln und erkennen Bärlauch genießen ohne Risiko

Wer im Frühling durch die lichten Laubwälder streift, riecht es schon: Der Bärlauch ist eng mit den Knoblauch verwandt. So können Sie ihn erkennen und genießen.

Bärlauch ist eine heimische Pflanze, die wild wächst und sich gerne üppig ausbreitet. Er gehört zu den Zwiebelgewächsen – ein Verwandter des Knoblauchs und der Zwiebel. Und er hüllt das Gebiet, in dem er wächst, in einen intensiven Knoblauchduft.

Man kann fast behaupten, Bärlauch sei der bessere Knoblauch: Er hat ein ähnliches Aroma und die gleichen gesundheitlichen Vorteile, verursacht aber keine unangenehmen Gerüche, nachdem man ihn zubereitet oder gegessen hat. Grund genug, die gerade begonnene Bärlauch-Saison ausgiebig zu nutzen und das Lauchgewächs in der eigenen Küche zu verwenden.

Der wichtigste Unterschied zwischen Bärlauch und anderen Pflanzenarten ist der starke, typische Geruch nach Knoblauch, der frei gesetzt wird, wenn man ein Blatt zwischen den Fingern zerreibt. Wenn dabei kein Knoblauchgeruch wahrnehmbar ist, handelt es sich nicht um Bärlauch! Seien Sie vorsichtig, denn Maiglöckenblätter sehen dem Bärlauch ähnlich und wachsen manchmal mitten in den Bärlauchfeldern. Doch während das Maiglöckchen erst ab Mitte April austreibt, wächst der Bärlauch bereits zeitiger im Jahr.

Bärlauch- und Maiglöckchenblätter sehen auf den ersten Blick sehr ähnlich aus, wer aber genau hinsieht, kann sie leicht unterscheiden. Bärlauch hat eine matte Blattuntersteite, während sie bei Maiglöckchen glänzt. Außerdem sind die Maiglöckchenblätter viel fester im vergleich zum weichen Bärlauchblatt. Beim Bärlauch wächst jedes Blatt an einem einzelnen Stängeln, während das Maiglöckchen zwei Blätter an einem Stängel hat.

Bärlauch wachen und putzen, sehr fein hacken. Pinienkerne in einem Mörser zerstampfen. Käse fein reiben. Alle Zutaten in ein hohes schmales Gefäß geben und mit einem Stabmixer zu einem Brei verrühren. Zwei bis drei Stunden bei Zimmertemperatur ziehen lassen. In kleine, sterile Gläser abfüllen und kühl stellen. Bis zu acht Wochen haltbar.