Fastnachtstradition "Zogene Küchle"

Alle Zutaten nacheinander in eine Schale geben und zu einem lockeren Hefeteig kneten. Den Teig an einem warmen Ort gehen lassen bis er schön hoch geht. Knödelgroße Stücke formen und auf einem bemehlten Brett nochmals gehen lassen. Anschließend die Küchle auseinander ziehen und in heißem Fett goldbraun ausbacken.