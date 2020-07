Online-Abstimmung Gesucht: Das Wetterfoto des Monats Juni 2020

Platz 2 mit 225 Stimmen bei der Online-Abstimmung und 308 "gefällt mir" bei Facebook (Stand 4.6.2020, 11 Uhr)

Kurz nach Sonnenaufgang taucht die Sonne in einer Wolkenbank auf und explodiert förmlich am Morgenhimmel. Aufgenommen von Rainer Schmidt auf der Tauberhöhe bei Reicholzheim am 28. Mai.