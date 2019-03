Schleppen Sie auch noch schwere Wasserkisten durch die Gegend? Wir nennen Ihnen fünf Gründe, warum Sie sich das in Zukunft sparen können.

Beispielrechnung: Ein Zwei-Personen-Haushalt mit einem täglichen Bedarf von zwei Litern pro Person benötigt im Jahr 1460 Liter Trinkwasser. Im Supermarkt werden bei einem Literpreis von 13 Cent insgesamt 190 Euro pro Jahr fällig. Im Gegensatz hierzu das Leitungswasser, welches 2,74 Euro (aktueller Wasserpreis in Stuttgart) pro 1000 Liter kostet und somit auf ganze vier Euro kommt.

Leitungswasser ist das am besten kontrollierte Lebensmittel in Deutschland. Bei vielen Qualitätskontrollen wird geprüft, ob mögliche Rückstände von chemischen Stoffen wie Blei, Kupfer oder Arsen enthalten sind. Außerdem stellen mikrobiologische Kontrollen sicher, dass das Trinkwasser frei von Bakterien ist. Informationen über die Herkunft des Trinkwassers bekommen Sie beim lokalen Versorger.

Eine gewisse Vorsicht ist bei alten Häusern mit beispielsweise Bleirohren geboten. Wer Bedenken hat, kann sein Wasser mit Tests auf Verunreinigungen überprüfen oder das Leitungswasser professionell im Labor testen lassen. Sofern keine Verunreinigungen in der eigenen Leitung entstehen, ist das Trinkwasser sehr hochwertig und jederzeit trinkbar.

Alternativ oder zusätzlich können Sie mit zucker- und kalorienfreien Geschmackstropfen in Kirsche, Mango oder Johannisbeere Ihr Wasser aufpeppen. Alternativ gibt natürlich frisches Obst den Kick in Ihrem Getränk.

Teure Mineralwasser kommen oft von weit her, wie zum Beispiel aus Italien. Dafür müssen weite Transportwege in Kauf genommen werden, die wiederum CO2 verursachen und so der Umwelt schaden. Außerdem verzichten Sie mit Leitungswasser auf Einweg-PET-Flaschen, die im Verdacht stehen, durch die im Plastik beigemischten Weichmacher ungesund für den Körper zu sein.