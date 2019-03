Fastenzeit 5 Dinge, die man zum Intervallfasten wissen muss

Die Fastenzeit steht an und so mancher nutzt die Zeit bis Ostern, um seinen Körper wieder auf Vordermann zu bringen. Der neueste Trend, um überflüssige Pfunde zu verlieren, ist das sogenannte Intervallfasten.

Zwei verschiedene Methoden sind beim Intervallfasten im Trend. Bei der 16:8-Diät darf man 16 Stunden nichts essen und acht Stunden in Maßen nahezu alles zu sich nehmen. Bei der 5:2-Methode fastet man zwei Tage lang bei maximal 500 Kalorien. In den folgenden fünf Tagen darf man wieder essen.

Wenn man nach dem Essen eine längere Zeit pausiert, wird der Blutzucker- und gleichzeitig auch der Insulinspiegel gesenkt. Wenn der Insulinspiegel in den Keller geht, ist der Körper in der Lage Köperfett abzubauen. Während des Essens ist das Immunsystem beschäftigt. Dieses braucht jedoch Ruhe, um aufzuräumen und zu reparieren. So können auch Entzündungen kuriert werden.