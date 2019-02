Vorbereitung auf den Frühling 3 Dinge, die Sie jetzt im Garten machen können

Die Sonne kitzelt schon ein bisschen warm auf der Nasenspitze und Sie haben Lust auf draußen? Dann nichts wie raus in den Garten! Aber kein Stress: So wahnsinnig viel ist gar nicht zu tun.

Schneeglöckchen, Winterlinge, Krokusse und die frühen Märzenbecher starten das Gartenjahr. Die Pflanzen brauchen keine Pflege, sie sind einfach zum Genießen da. Was Sie aber machen können: Die Pflanzen an ihrem Standort fotografieren und so für das nächste Jahr vorsorgen. So sehen Sie, in welcher Abfolge die Pflanzen blühen, wo noch Platz für ergänzende Pflanzen ist und an welchen Stellen sie vorsichtig vorgehen sollten, wenn im Sommer die Frühblüher nicht für immer verschwinden sollen.