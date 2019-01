Frische Luft tanken! Sieben Tipps, wie Sport auch im Winter Spaß macht

Sport an der frischen Luft - das geht auch bei eisigen Temperaturen. Überwinden Sie Ihren inneren Schweinehund, gehen Sie raus! Mit diesen Tipps bleiben Sie fit und haben Spaß.

Gehen Sie so viel, wie Sie können, an die frische Luft! Spazierengehen, Joggen oder Radeln stärken das Immunsystem. Wenn die Lungen gut belüftet sind, hilft das zudem gegen Erkältungen. Schon eineinhalb Stunden Gehen an der frischen Luft reichen dafür aus.