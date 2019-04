Mein Wunsch Bitte beachten Sie, dass die mit * gekennzeichneten Felder ausgefüllt werden müssen. Ihre persönlichen Daten Vorname* Name* PLZ* Wohnort* Telefon*: E-Mail* Welchen Wunsch Sie haben und warum? Erzählen Sie uns auch, was Sie in Ihrer Freizeit gerne tun.* Sie können noch maximal 2500 Zeichen eingeben. Bitte schicken Sie uns ein Foto von sich. Bild hochladen. Der Upload darf 47 MB nicht überschreiten.* Captcha Bitte geben Sie Ihre Anwort als Text oder Zahl in das entsprechende Feld ein. Welche Farbe haben Feuerwehrautos in Deutschland?*

Bitte haben Sie Verständnis, dass wir nicht alle Bewerbungen berücksichtigen können. Die Redaktion prüft jede einzelne Zuschrift sorgfältig, behält sich jedoch vor, nur auf Bewerbungen zu antworten, die in die engere Auswahl kommen. Mit der Teilnahme erklären Sie sich einverstanden, dass Sie in den Angeboten des SWR/der ARD (Programm, Telemedien, Druckwerke) in Bild und Ton zu sehen und zu hören sind. Von der Teilnahme ausgeschlossen sind Mitarbeiter des SWR und der ARD.