Falkenrettung in Karlsdorf-Neuhard Ein verletzter Falke kommt wieder auf die Beine

Ein junger Wanderfalke wurde im Sommer 2017 in die Auffangstation in Karlsdorf gebracht - mit zerrupftem Gefieder und gebrochenem Flügel. Falkner Stephan Wunderlich und sein Team päppelten ihn wieder auf.

Der junge Wanderfalke hatte bisher viel Pech in seinem Leben: Er stürzte auf dem Gelände des AKW Phillipsburg ab, am Boden wurde er wahrscheinlich von einer Katze angegriffen. Die Folge: Ein Flügel war gebrochen, die Schwanzfedern kaputt. In der Auffangstation Karlsdorf und in der Obhut von Falkner Stephan Wunderlich wandelte sich sein Schicksal. Der gebrochene Flügel heilte. Ein Problem aber blieb: die kaputten Schwanzfedern. Um in der freien Natur zu überleben, müssen sie ersetzt werden.