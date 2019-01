Eltern kämpfen für die Operation ihrer Tochter Hilfe für die dreijährige Pia

Wegen eines Gehirnschadens kann die dreijährige Pia aus Gärtringen nicht laufen. Eine Operation in den USA könnte helfen, aber die Krankenkassen übernehmen die Kosten nicht. Ihre Eltern haben eine Spendenaktion ins Leben gerufen.

Aber Pia kämpft sich mit Hilfe von Ergotherapie, Logopädie und Physiotherapie ins Leben. Die Muellers lassen nichts unversucht. Sie stoßen auf einen Arzt in den USA, der ihnen Hoffnung auf ein Leben ohne Rollstuhl macht. Kosten für die Risiko-OP: 125.000 Dollar.

Pias Eltern lassen nichts unversucht, rufen eine Spendenaktion ins Leben und richten eine Homepage ein: "Pia's path to Walk". In weniger als einem Jahr kommen mehr als 90.000 Dollar zusammen. Auch in Gärtringen wird fleißig gesammelt. Über 4.000 Euro sind mit Hilfe des Kindergartens, Vereinen und Nachbarn zusammengekommen. Aber noch fehlen 25.000 Euro für die Operation.