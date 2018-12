Magische Kräfte und Liebeszauber Die geheimen Kräfte der Misteln

Misteln werden seit Urzeiten mystische Kräfte zugesprochen. Was ist wirklich dran? Wir sind den Geschichten und Bräuchen rund um den Mistelzweig auf den Grund gegangen.

Und auch heute noch werden Misteln geerntet und Heilpräparate daraus produziert. Anthroposophische Mistelpräparate werden beispielsweise in der Krebstherapie eingesetzt, eine Wirksamkeit ist allerdings nicht wissenschaftlich belegt. Rund um die unscheinbaren Pflanze ranken sich zudem zahlreiche Mythen und Bräuche.

Schon die Germanen schnitten Mistelzweige als Glücksbringer zum Winteranfang. Auch als Schmuck sollen sie Glück bringen. Im Mittelalter holte man die Mistel ins Haus, als Schutz vor Blitzen, oder hängte sie an die Eingangstüren, um so böse Geister, Hexen und Dämonen abzuhalten.

Ein anderer Brauch stammt aus England aus dem 19. Jahrhundert. Sich öffentlich zu küssen, das war dort damals undenkbar. Einzige Ausnahme: an Weihnachten unter dem Mistelzweig. Man musste eine Beere abpflücken und durfte sich dann einmal küssen. Aber nur, bis keine Beere mehr am Mistelzweig hing. Der Kuss durfte nicht verwehrt werden. Seitdem heißt es, dass zwei, die sich unterm Mistelzweig küssen, ein glückliches Paar werden - und bleiben.

Misteln kommen dann gut zur Geltung, wenn die Bäume ihr Laub verloren haben. Sie sind immergrün und tragen mitten im Winter weiße Früchte. Sie wachsen hoch oben in der Baumkrone, zwischen Himmel und Erde, ohne Verbindung zum Boden. Misteln sind sogenannte Halb-Schmarotzer und schädigen den Baum. Sie entziehen ihm Wasser und Nährstoffe, so dass die Äste, an dem sie wächsen, langsam absterben. Deshalb sind Misteln bei Förstern nicht gern gesehen. Bei Dekofans dafür umso mehr.