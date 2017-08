Angriffe von Weidekühen Wie gefährlich sind Kühe?

Wer schon einmal im Allgäu oder in den Bergen unterwegs war, kennt das: Wander- und Radwege führen oft nahe an Kuhweiden vorbei oder sogar direkt hindurch. Und, obwohl die Tiere als friedlich gelten, kommt es in solchen Situationen immer wieder zu Angriffen auf Menschen. Daher sollte man ein paar Dinge beachten, um sich erst gar nicht in eine brenzlige Situation zu bringen.