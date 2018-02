Polizistentrick Abzocke durch falsche Polizisten

Zur Verwirrung trägt eventuell bei, dass die Polizeiausweise in den Bundesländern überall unterschiedlich aussehen. So können die Ausweise in Berlin zum Beispiel weiß, grün, rot, gelb oder grau sein - je nach Dienstbereich. In den meisten Bundesländern sind die Dienstausweise mittlerweile aus Plastik und im Format einer Scheckkarte. Nur Beamte in Niedersachsen, Sachsen, Bayern, Hessen, beim Bundeskriminalamt und bei der Bundespolizei haben noch Papierausweise. In Rheinland-Pfalz und in Baden-Württemberg ist die Grundfarbe der Polizeiausweise blau. Drauf sind das jeweilige Landeswappen, die Überschrift "Dienstausweis", sowie Vor- und Nachname des Beamten.