"Verlorene" - ein Familiendrama aus der süddeutschen Provinz Packend und berührend

In "Verlorene" thematisiert Regisseur Felix Hassenfratz das Thema Missbrauch. Nachdem er viel über Missbrauchsfälle an der Odenwaldschule gelesen hatte, stellte er sich die Frage, warum die Opfer sich meist nicht offenbaren. Und so erzählt "Verlorene" nicht mit erhobenem Zeigefinger von Tätern und Opfern, sondern zeigt in sensiblen Bilder, wie emotionale Verstrickungen den Missbrauch über einen langen Zeitraum ermöglichen.