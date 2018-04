Ulrich Chaussys Biografie über Rudi Dutschke Zum 50. Jahrestag des Dutschke-Attentats

Rudi Dutschke am 17.2.1968 bei der "Internationalen Vietnam-Konferenz" in der TU in Berlin

Dutschke ist ein Visionär - hoffnungslos optimistisch glaubt er an eine Welt ohne Armut und Krieg, an eine Welt, in der es keine Diktaturen mehr gibt, an eine Welt der bestmöglichen Demokratie. Dafür steigt Dutschke auf die Barrikaden und ans Rednerpult der Berliner Universität, hält flammende Reden, wird zur Idolfigur der Studentenbewegung und - zum Hassobjekt der Springerpresse.