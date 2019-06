Ein gigantischer Hype Das magische Aufräumen nach Marie Kondo

Damit scheint Marie Kondo einen Nerv zu treffen. Aber warum wird die extremste Form des Aufräumens gerade jetzt zum Trend? Was spricht das in uns an? Und was bedeutet es, wenn wir Dingen die Macht geben, uns glücklich oder nicht glücklich zu machen? Kunscht! über den Aufstieg eines Aufräum-Imperiums, über innere und äußere Ordnung und "Magic Cleaning" als Ersatzreligion.