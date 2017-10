Treffen mit Frontmann Campino beim SWR3-Konzert in Baden-Baden! Die Toten Hosen hautnah

Treffen mit Frontmann Campino beim SWR3-Konzert in Baden-Baden!

Seit 35 Jahren rocken sie deutsche und internationale Bühnen, haben in Hallen und auf Hawaii gespielt, haben ganze Stadien und volle Wohnzimmer begeistert, sind Superstars in Argentinien – und waren "hautnah" bei SWR3: die Toten Hosen. "Kunscht!" hat Frontmann Campino exklusiv getroffen, backstage in Baden-Baden.