Eine besonders geformte Parkbank in Pastellrosa, mit großen Flügeln, die Sichtschutz bieten. Die Stillbank des Prager Designer-Duos Ivana Preiss und Filip Vasic ist der Blickfang in der Ulmer Schau. Sie soll zum Stillen im öffentlichen Raum einladen, so Katharina Kurz, Kuratorin am HfG-Archiv: "Stillen in der Öffentlichkeit ist immer noch ein Tabu, wenn man so will. In diesem Fall bietet das Design eine Lösung an."



Auf dem Bild: Studio 52hours, Heer breastfeeding bench 2018.



