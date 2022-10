Früher beinharter Actionheld, heute knallharter Entspannungsheld: Die prominente deutsche Stimme von Bruce Willis entführt uns in jeder Podcast-Episode "Knallhart entspannt" in die schönsten Ecken der heimischen Natur und zeigt uns in rund 15 Minuten, wie man dem stressigen Alltag entfliehen kann. Ab 2. November in der ARD Audiothek, ab 9. November überall, wo es Podcasts gibt.