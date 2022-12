Heute tauchen wir ab in den Laacher See, auf den Spuren eines versunkenen Flugzeugs inmitten von Fischen und Mofetten. Denn glaub mir: wenn du stark sein willst, brauchst du Entspannung.

Wenn du irgendwo wirklich knallhart entspannen kannst, dann am Laacher See. Es ist der größte See in Rheinland-Pfalz, 50 Meter tief. Da wollen wir hin. Auf den Grund des Laacher Sees. Uns einfach treiben lassen, in völliger Ruhe und umgeben von den Blubber-Bläschen des natürlichen Whirlpools über dem Vulkan.

Ihr wollt noch mehr Entspannung? Dann abonniert den SWR-Podcast "Knallhart entspannt"!



Fragen, Kritik, Anregungen? Schreibt uns an: knallhart-entspannt@swr.de