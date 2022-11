Diesmal geht es auf die Suche nach einer ganz besonderen Heilpflanze - auf die schwört auch Hermine aus "Harry Potter" - aber Vorsicht: die Pflanze hat es in sich.

In dieser Episode geht es ins Nahetal. Genau genommen nach Bad Münster am Stein-Ebernburg, einem idyllischen Örtchen am Rotenfels: die höchste Steilwand zwischen den Alpen und Skandinavien. Was der Rotenfels mit Harry Potter zu tun hat, erfährst du hier. Wir hören uns!

