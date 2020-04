Hoffnung lernen

Maike Roeber, evangelische Kirche: Unser öffentliches Leben ist auf Null gestellt. Viele wissen nicht, ob ihre wirtschaftliche Existenz eine Zukunft hat. Viele sorgen sich um ihre Familie und Freunde. Worauf können wir jetzt hoffen? (Verkündigungssendung) Der Theologe Fulbert Steffensky meint: „Ich muss sagen: meine Kinder, meine Enkel, die Kinder in den Lagern Griechenlands, das sind meine Hoffnungsbilder. Weil ich an ihnen lerne, was sie brauchen und was ihnen nicht angetan werden soll. Und an ihnen verlerne ich die Frage, ob man Hoffnung haben kann. Wer liebt, der tut zumindest, als hoffe er. Indem er für sie arbeitet, für sie schreit, für sie sich empört. Und man verlernt auch die falschen Hoffnungen. Die Illusion. Alle die, die ernsthaft gearbeitet haben an der Hoffnung… die haben diese Frage nicht gestellt, kann man hoffen. Sie haben gearbeitet und sie haben die Hoffnung darüber gelernt.“ Von: Fulbert Steffensky, März 2020, Zitat angabefrei – noch unpubliziert.