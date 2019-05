Nach dem Urlaub ist vor dem Urlaub - und immer wieder stellen wir uns die Frage: welche Mitbringsel sind eigentlich in welcher Menge erlaubt? Wie unterscheiden sich die Bestimmungen in EU- und Nicht-EU-Ländern? Das Bundesfinanzministerium hat die App „Zoll und Reise“ entwickelt. Damit sollen Urlauber den Überblick behalten, was sie zollfrei einführen dürfen.