Am wirkungsvollsten sind so genannte Spot-On-Präparate. Diese werden zwischen die Schulterblätter geträufelt, lagern sich dann auch nur dort in der Fettschicht der oberen Haut an und werden kontinuierlich für 3-4 Wochen abgegeben. Ähnlich funktionieren auch spezielle Halsbänder.

Achtung: Zeckenmittel mit dem Wirkstoff Permethrin dürfen bei Katzen nicht angewendet werden, das ist für Katzen lebensgefährlich.