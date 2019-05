Anstellgut in fünf Tagen

1. Tag 1: 50 g Mehl mit 50 ml lauwarmem Wasser in einer sehr großen Schüssel mischen, abdecken und an einen warmen Ort stellen, zum Beispiel in den Backofen mit angeschalteter Lampe. Nach 12 Stunden den Teig kurz mit einem Holzlöffel umrühren und wieder ruhen lassen.