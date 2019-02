Mittlerweile gibt es PCs, die vom Volumen her nicht viel größer sind als ein bis zwei Milchtüten. Diese passen problemlos auf den Schreibtisch oder lassen sich hinten am Monitor festschrauben. In Bezug auf die Rechenleistung sind das keine Raketen und sie lassen sich auch nicht so gut aufrüsten. Für Büroaufgaben sind sie allerdings ausreichend.