Aktuell prüfen die Krankenkassen vielmehr noch, welche Ärzte die fachlichen Voraussetzungen dafür erfüllen und erstellen dann ein Verzeichnis, das jeder Patient einsehen kann. Sobald dieses Verfahren abgeschlossen ist - was voraussichtlich im Februar der Fall sein wird - können die Patienten die neue Regelung auch in der Praxis nutzen.

Als Patient haben Sie das Recht, Ihre Patientenakte jederzeit einzusehen. Außerdem muss Ihnen der Arzt eine Kopie erstellen, wenn Sie ihn darum bitten. Jedoch verbleiben die Originalunterlagen normalerweise in der Praxis. Bieten Sie an, die Kosten für die Kopien zu übernehmen.

In der Praxis kommt es allerdings immer wieder vor, dass z.B. die Sprechstundenhilfe sich weigert, eine Kopie herauszugeben, weil das z.B. bei Röntgenbilder oder CT´s nicht ohne weiteres möglich ist. In solchen Fällen sollten Sie sich direkt an den Arzt wenden und notfalls auf die Rechtslage verweisen.

Der Arzt darf nur in bestimmten Fällen z.B., wenn Selbstmordgefahr beim Patienten vorliegt, den Einblick in die Akte verweigern. Verweigert der Arzt ohne Begründung die Einsichtnahme, kann der Patient einen Anwalt einschalten, der seine Ansprüche auf Einsichtnahme in die Akte durchsetzt.

Daneben kann sich der Patient auch bei der zuständigen Landesärztekammer beschweren.