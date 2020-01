So pflegen Sie Haut und Haar im Winter

Dazu kommt, dass man im Winter oft so warm „verpackt" ist, dass man unter seiner Kleidung schwitzt. Verliert der Körper zu viel Feuchtigkeit, beginnt die Haut zu spannen oder sogar sich zu schuppen.

Schuld daran sind meist die Talgdrüsen in der Haut, die temperaturabhängig reagieren: Bei Kälte produzieren sie weniger Talg. Im Winter manchmal gar keine hauteigenen Lipide mehr. Die Hilfe muss jetzt von außen kommen – in Form von Fett und Feuchtigkeit. Der Fettanteil in der Creme übernimmt die Aufgabe fehlender Lipide. Doch nicht nur die Haut leidet unter den extremen Temperaturschwankungen, sondern auch Lippen, Hände, Nägel und Haare brauchen im Winter mehr Aufmerksamkeit und eine besondere Pflege.