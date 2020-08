Mensch und Tier müssen zusammenpassen – auch was Ihren Charakter und Ihren Tagesablauf betrifft. Überlegen Sie, welcher Hund am besten in Ihrem Alltag zurechtkommen wird z.B. ist ein sensibler Hund nichts für eine Familie mit Kleinkindern. Je nachdem ob Sie eher ruhig, sportlich, aktiv, tagsüber abwesend oder viel mit dem Auto unterwegs sind, muss auch Ihr Haustier damit zurechtkommen. Deswegen dürfen Sie das Tier auch nicht gleich beim ersten Besuch im Tierheim gleich mit nach Hause nehmen, sondern es gibt eine Kennenlernphase, ob Sie mit Ihrem Wunschtier harmonieren. Seriöse Tierheime prüfen Ihre Halterqualitäten sehr genau. Beispielsweise indem Probetage vereinbart werden. Sollten Sie nach einer mehrwöchigen Probezeit merken, dass die Eingewöhnung nicht funktioniert, dürfen Sie das Tier auch wieder zurückbringen.

In vielen Mietverträgen steht, dass nur Kleintiere gehalten werden dürfen oder Hunden explizit die Erlaubnis des Vermieters eingeholt werden muss. Dazu kommt, dass sich auch nicht jeder Nachbar über einen bellenden Hund oder eine freilaufende Katze freut. Lesen Sie also zuvor Ihren Mietvertrag oder die Hausordnung durch und klären Sie rechtzeitig mit Ihrem Vermieter bzw. dem Umfeld ab, ob Ihr neuer Mitbewohner erwünscht ist. Testen Sie erst einmal, ob ein Familienmitglied unter einer Tierhaar-Allergie leidet, bevor das Tier ins Haus kommt! Denken Sie daran, dass z.B. Hunde einen Auslauf brauchen und nicht den ganzen Tag in einer kleinen Wohnung oder den Zwinger verbringen will. Auch eine Katze, die Freigänge gewohnt ist, will nicht plötzlich nur noch in der Wohnung leben.