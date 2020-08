Darauf kommt es an Wie bleibt mein Brot lange frisch?

Nichts geht über eine frische Scheibe Brot. Und nichts hinterlässt mehr ein flaues Gefühl, als wenn wir Brot wegwerfen müssen. Damit das Brot lange frisch bleibt, kommt es auf die richtige Lagerung an. Hier einige Tipps die helfen!

Brot muss atmen- aber auch nicht zu viel. Dafür braucht es ein gutes Klima. Somit sind Brotkästen, die nicht 100%ig luftdicht abschließen und in denen die Luft zirkulieren kann, bestens geeignet. Stellt man das Brot mit der Schnittfläche nach unten, trocknet es ebenfalls weniger aus. Singlehaushalte sollten das Brot in Scheiben schneiden und einfrieren. So kann es je nach Bedarf aufgetaut werden (200°C – 4-5 Minuten oder über Nacht) und ist immer wie frisch gebacken. Weniger eignen sich Plastiktüten. Hier kann die Feuchtigkeit nicht entweichen und das Brot schimmelt schneller.

Tipp 1: Der Brotkasten macht's

Ein guter Brotkasten bietet genügend Schutz und macht das Brot länger haltbar. Beim Kauf eines Brotkastens ist darauf zu achten, dass er Luftlöcher besitzt. Dadurch kann die Luft im Inneren gut zirkulieren.

Seit über hundert Jahren haben sich Brotkästen aus Steingut und Ton bewährt. Die offenen Poren nehmen überschüssige Feuchtigkeit auf, und geben sie bei Bedarf wieder an das Brot zurück. Ein spezieller Brottopf aus Ton hat extra Lüftungslöcher im Deckel. Er sollte keinesfalls komplett glasiert sein. Ein Römertopf eignet sich daher sehr gut für die Lagerung von Brot. Durch die Innenglasur im unteren Topfteil lässt sich der Behälter gut reinigen. Der unglasierte Deckel ist atmungsaktiv und sorgt so für das richtige Klima. So kann Feuchtigkeit entweichen aber auch wieder zurückgegeben werden.

Stahlblech -in vielen Küchen der Klassiker schlechthin und mit seinen Lüftungsschlitzen eine gute Möglichkeit, die Frische des Brotes zu bewahren. Metall ist nicht atmungsaktiv und darum sind diese Belüftungsschlitze besonders wichtig. Es gibt aber auch viele Modelle, die mit Glas, Holz, oder Kunststoff zusammen verarbeitet sind. Edelstahl und Blech sind nicht unbedingt geschmacksneutral. Somit empfiehlt sich hier, das Brot in der „Bäckertüte“ zu belassen und in den Brotkasten zu legen.

Holz enthält Gerbsäure und hat damit eine antibakterielle Wirkung, welche ein großer Pluspunkt für Brotkästen aus Holz ist. Brotkästen, die komplett aus Holz bestehen, haben allerdings ein Manko. Sie nehmen zwar die Feuchtigkeit aus dem Brot auf, geben sie aber nicht wieder ab. Somit trocknet das Brot schneller aus. Auch kann das Brot nach wenigen Tagen nach Holz riechen oder schmecken. Lagert man auch hier das Brot in der Tüte vom Bäcker und legt dieses in den Holzbrotkasten, wird die Luftzirkulation verbessert.

Ein Grundproblem bei Brotkästen aus Kunststoff ist die mangelnde Luftzirkulation. Das Material nimmt kein Wasser auf. Durch zusätzliche Luftlöcher wird versucht, diese herzustellen. Ohne solche Luftlöcher sind diese Behältnisse nicht oder nur für kurzfristige Lagerung zu empfehlen.

Brotboxen aus Melamin mit einem Schneidbrett aus Bambus sind zwar gut geeignet für kleine Küchen, aber aufgrund der geringeren Luftzirkulation hält es das Brot nicht allzu lange frisch.

Tipp 2: Der richtige Ort für den Brotkasten

Ob Brot schnell altert oder verdirbt, hängt auch vom Grad der Feuchtigkeit in seiner Umgebung ab. Somit lässt sich eine optimale Luftzirkulation auch mit einem geeigneten Stellplatz positiv beeinflussen. Zugluft an Fenstern oder Wasserdampf vom Herd sind hier eher ungeeignet.

Frische und Rezeptur

Die Grundzutat eines Brotes wirkt sich auf die Haltbarkeit aus. Durch die Wünsche der Verbraucher sollte ein Brot möglichst lange wie frisch gebacken schmecken. Das wird aber oft in gekauftem Brot nur durch die Zugabe von bis zu 11 Zusatzstoffen möglich gemacht. Für ein selbstgebackenes Brot benötigt man eigentlich nur Mehl, Salz, Wasser und Hefe oder Sauerteig. Ein hoher Anteil an Roggen, Vollkorn oder Schrot oder auch die Verwendung von Sauerteig stehen beim Brot für lange Frische.

Brotsorte Frische in Tagen Weizenbrote bis zu 2 Tagen Weizenmischbrote 2-4 Tage Roggenmischbrote 3-5 Tage Roggenbrote 4-6 Tage Schrot- und Vollkornbrote 7-9 Tage



Somit hält das Vollkornbrot nicht nur länger frisch, sondern ist auch noch gesund.

Reinigung der Brotkästen

Waschen Sie Ihren Brotbehälter einmal pro Woche mit warmem Essigwasser (1 Teil Essig, neun Teile Wasser) aus. Das hilft, um Schimmelbildung zu vermeiden. Nicht entfernte Schimmelrückstände können frisches Brot immer wieder erneut befallen. Darum auch die Ecken gut reinigen.