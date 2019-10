Im Zweifelsfall lieber niedriger dosieren. Ist zu viel Waschmittel in der Maschine, belastet das Umwelt und Geldbeutel. Zudem können sich Waschmittelreste in der Maschine und an den Textilien absetzen und auf diesen unschöne Spuren hinterlassen. Moderne Waschmaschinen zeigen eine Überdosierung nach dem Waschgang an. Beim nächsten Mal dann weniger nehmen.